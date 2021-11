Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier bouclé par Leonardo grâce à un ancien du PSG ?

Publié le 13 novembre 2021 à 0h15 par A.C.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se tourner vers la Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain.

Quelle sera la prochaine recrue de Leonardo ? A la recherche de renforts, le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble multiplier les pistes et pourrait notamment bouger cet hiver. La presse italienne parle notamment d’un intérêt prononcé de Franck Kessié, qui comme Gianluigi Donnarumma avant lui pourrait quitter l’AC Milan pour rejoindre le PSG. Son contrat se termine en effet en juin prochain et Il Corriere dello Sport a récemment annoncé que sa prolongation aurait définitivement été abandonnée.

Milan veut Adli cet hiver pour pouvoir vendre Kessié