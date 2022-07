Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien de QSI veut faire capoter un transfert de Luis Campos

Publié le 3 juillet 2022 à 22h00 par Thomas Bourseau

Renato Sanches pourrait s’installer au sein de la capitale parisienne. Après trois saisons au LOSC, l’international portugais en pince pour une nouvelle aventure au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, le président lillois Olivier Létang, passé par la direction du PSG, a d’autres projets.

Renato Sanches semble grandement se rapprocher du PSG. N’en déplaise à Olivier Létang. Le président du LOSC a en effet démenti tout contact avec le Paris Saint-Germain pour un éventuel transfert de Sanches cet été en affirmant qu’un autre cador européen, qui s’est déjà montré intéressé par le passé, serait sur les rangs pour Renato Sanches. Le mystère n’en est pas un puisqu’il s’agirait du Milan AC, option privilégiée par le président Létang pour le transfert de Renato Sanches.

Olivier Létang milite pour une vente de Sanches au Milan AC

C’est en effet l’information communiquée par La Voix du Nord. Olivier Létang compterait mettre des bâtons dans les roues du PSG. Le président du LOSC privilégierait le Milan AC et le directeur technique rossoneri Paolo Maldini, avec qui il entretiendrait des bonnes relations. De plus, le Milan AC proposerait de son côté une belle offre de transfert s’élevant à 15M€, un montant plus important que le PSG. De plus, Létang apprécierait l’idée de ne pas renforcer un concurrent direct en Ligue 1 grâce à une vente à un club étranger.

Le PSG a déjà dégainé une offre

Le conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos, pousse en coulisse pour boucler le transfert de Renato Sanches et a formulé une offre de 10M€ pour le transfert du Portugais comme le10sport.com vous l’a déjà révélé. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination de Renato Sanches.