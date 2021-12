Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien de l’OM pourrait remplacer Pochettino…

Publié le 13 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Didier Deschamps n’a pas exclu l’idée d’une arrivée au PSG, cette option semble clairement envisageable en cas de départ de Mauricio Pochettino dans les mois à venir.

Récemment interrogé sur RMC Sport, Didier Deschamps n’avait pas exclu l’idée de venir entraîner le PSG un jour malgré son passif d‘ancien capitaine et entraîneur de l’OM : « Des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas. Si cela ne me poserait pas de problème d'entrainer le PSG ? C'est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion (…) Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui », avait indiqué le sélectionneur de l’équipe de France. Un discours qui a fait couler beaucoup d’encre, et il semblerait que l’option Deschamps soit à prendre au sérieux pour le PSG en cas de séparation avec Mauricio Pochettino.

« Personne ne cite Deschamps pour le PSG, mais… »