Mercato - Barcelone : Une grosse bataille attend Xavi pour Cavani !

Publié le 13 décembre 2021 à 0h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes dont le FC Barcelone. Alors qu'El Matador pour partir librement et gratuitement à l'été 2022, les Red Devils n'auraient pas encore pris de décision en vue du mercato hivernal.

Arrivé du PSG à l'été 2020, Edinson Cavani pourrait ne plus faire long feu à Manchester United. En fin de contrat le 30 juin avec les Red Devils , El Matador pourrait prendre le large librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, le FC Barcelone aimerait en profiter pour s'offrir les services d'Edinson Cavani. Et alors que son buteur uruguayen aurait également d'autres prétendants, la direction de Manchester United serait encore dans le flou concernant le mercato hivernal.

Aucune décision prise avec Edinson Cavani pour janvier ?