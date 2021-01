Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord trouvé pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 26 janvier 2021 à 1h45 par A.C.

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain ces derniers jours, Alejandro Gomez aurait trouvé son nouveau club.

Angel Di Maria aurait bien aimé le retrouver au Paris Saint-Germain. Au début du mercato hivernal, La Gazzetta dello Sport a annoncé que l’Argentin du PSG avait conseillé à Leonardo de tenter sa chance pour son compatriote Alejandro Gomez. Idole des supporters, l’ancien capitaine de l’Atalanta est poussé vers le départ depuis son clash avec Gian Piero Gasperini. La Juventus et l’Inter auraient également envisagé de passer à l’action, mais Gomez devrait finalement prendre la direction de l’Espagne.

Gomez va rejoindre Séville