Mercato - PSG : L’issue de ce dossier proposé par Di Maria déjà connue ?

Publié le 25 janvier 2021 à 0h45 par A.C.

Alejandro Gomez, annoncé dans le viseur du PSG, de l’Inter ou de l’AS Roma, devrait bien quitter l’Atalanta cet hiver.

C’est fini. La rupture entre Gian Piero Gasperini et Alejandro Gomez est totale et le capitaine de l’Atalanta va plier bagages au cours de mercato hivernal. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain a été évoqué parmi ses courtisans, encore plus depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc. En Italie, plusieurs clubs auraient également flairé le bon coup. La Juventus, l’AS Roma, mais surtout l’Inter souhaiteraient également s’attacher les services d’El Papu Gomez. Ces dernières heures, une autre piste semble toutefois prendre de l’ampleur.

Direction Séville pour Gomez