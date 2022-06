Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord est trouvé pour le transfert de Paul Pogba

Publié le 12 juin 2022 à 9h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba va changer de club librement et gratuitement cet été. Et malgré l'intérêt du PSG, la Pioche devrait retrouver la Juventus. En effet, Paul Pogba aurait trouvé un accord avec la Vieille Dame pour faire son retour à Turin.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le marché, et notamment en bouclant plusieurs transferts XXL à 0€. En effet, la direction parisienne a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Et alors que Paul Pogba va quitter Manchester United dans les mêmes conditions à la fin de son bail le 30 juin, le PSG aimerait réitérer cet exploit avec lui. Toutefois, la Pioche serait destiné à faire son retour à la Juventus.

Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant. #ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR .--Discover me as you’ve never seen me before. #ThePogmentary, available June 17 on @PrimeVideoFR . #BornReady pic.twitter.com/S0mLWoYphr — Paul Pogba (@paulpogba) June 10, 2022

Un accord entre Paul Pogba et la Juventus ?