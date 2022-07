Foot - Mercato - PSG

PSG : Tuchel va revenir à la charge pour le transfert de Kimpembe

Publié le 19 juillet à 23h45 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe figurerait sur les tablettes de Chelsea. Cependant, ces dernières heures, L’Equipe a affirmé que le défenseur ne souhaitait pas mettre les voiles et que le comité de direction du PSG ne serait pas pour autant ouvert à une telle éventualité. Pour autant, Chelsea ne jetterait pas l’éponge.

Et si Presnel Kimpembe venait à rester au PSG ? Ces dernières heures, L’Equipe a mis un terme au feuilleton Kimpembe. Bien qu’il soit annoncé sur le départ à Chelsea ou à la Juventus, le champion du monde tricolore aurait affirmé à ses dirigeants la semaine dernière qu’il cultivait un désir fort de poursuivre à Paris, son club de coeur, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Chelsea ne lâche pas l’affaire pour Kimpembe

De quoi refroidir les ardeurs de Thomas Tuchel ? L’ancien entraîneur du PSG militerait en coulisse pour que Presnel Kimpembe le rejoigne à Chelsea. Une offre de transfert aurait même été transmise au PSG selon The Daily Mail. Une proposition qui s’élèverait à 47M€. Et sur sa chaîne YouTube , le journaliste Fabrizio Romano a tenu à affirmer qu’il ne faudrait pas s’attendre à ce que Chelsea se retire. En plus de Jules Koundé, Presnel Kimpembe serait perçu comme étant une piste prioritaire de Thomas Tuchel pour Chelsea.

Tuchel veut du sang neuf en défense