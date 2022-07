Foot - Mercato - PSG

PSG : Quel sera le prochain joueur de Galtier à partir ?

Publié le 19 juillet à 07h45 par La rédaction

Alors que Luis Campos travaille actuellement sur le recrutement, le PSG espère également se montrer actif dans le sens des sorties. Les candidats à un départ ont déjà été identifiés alors que plusieurs joueurs sont restés à Paris pendant que le reste du groupe a pris la direction du Japon pour la tournée de présaison. Mais selon vous, quel sera le prochain joueur de Galtier à partir ?

Avec Luis Campos et Antero Henrique aux manettes, le PSG prévoit de se montrer actif jusqu’au bout dans ce mercato estival. Le club de la capitale a déjà réussi à mettre la main sur deux renforts, à savoir Vitinha et Hugo Ekitike. Désormais, d’autres recrues sont espérées à Paris, alors que les discussions se poursuivent pour Renato Sanches (LOSC), Milan Skriniar (Inter) ou encore Gianluca Scamacca (Sassuolo). Mais l’autre priorité du PSG consiste à dégraisser l’effectif de Christophe Galtier.

Galtier veut dégraisser

Nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a prévenu dès sa présentation qu’il souhaitait se séparer de plusieurs éléments dans ce mercato estival. « Je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir les joueurs travailler, être heureux. Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a parlé avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. Quand vous ne jouez pas, vous êtes malheureux. On va faire en sorte de travailler pour avoir la bonne taille de l’effectif », a indiqué le technicien tricolore. Pour l’heure, Alphonse Areola et Marcin Bulka se sont définitivement engagés à West Ham et à l'OGC Nice tandis que Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. De leur côté, Angel Di Maria et Xavi Simons n’ont pas prolongé et ont rejoint respectivement la Juventus et le PSV Eindhoven.

Les indésirables sont identifiés

Mais d’autres départs sont attendus du côté du PSG, et les candidats sont déjà identifiés. Alors que le groupe est actuellement au Japon pour la tournée de préparation, Rafinha, Ander Herrera, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum et Layvin Kurzawa n’ont pas été conviés par le club et sont donc restés à Paris, avec l’espoir de les voir trouver un point de chute. De leur côté, Idrissa Gueye, Mauro Icardi et Abdou Diallo sont bien au Japon, mais leur présence s’explique par la volonté de Christophe Galtier d’avoir à sa disposition un groupe étoffé, et leur départ reste espéré par le PSG.

Kimpembe également sur le départ ?

Reste d’autres cas à régler, à l’instar de Keylor Navas, parti pour être le portier numéro deux du PSG derrière Gianluigi Donnarumma, Eric Junior Dina Ebimbe, Thilo Kehrer, Leandro Paredes ou encore Arnaud Kalimuendo. De son côté, Presnel Kimpembe est courtisé par Chelsea et la Juventus, et son transfert n’est pas exclu par la direction parisienne, attentive aux offres pour son champion du monde tricolore.



