Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Navas fait douter Campos sur le mercato

Publié le 19 juillet à 11h45 par Arthur Montagne

Christophe Galtier a prévenu, cette saison il y aura une hiérarchie claire dans les buts du PSG. C'est ainsi que Gianluigi Donnarumma devrait être le titulaire à Paris, mais aux entraînements, Keylor Navas impressionne, ce qui fait douter le PSG sur le mercato.

A peine arrivé, Christophe Galtier s'était très rapidement prononcé sur la hiérarchie dans les buts du PSG. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif », assurait-il encore conférence de presse.

Donnarumma numéro 1...

Et rapidement, la solution Gianluigi Donnarumma est apparue comme évidente. Le portier italien devrait être le titulaire cette saison comme l'ont assuré différents médias. Il faut dire que l'ancien gardien de l'AC Milan est arrivé la saison dernière et dispose d'un contrat plus long que celui de Keylor Navas. Et surtout, il représente plus l'avenir que le Costaricien.

Mercato - PSG : L’énorme mise au point du clan Donnarumma https://t.co/tdBjqVR4O4 pic.twitter.com/0RLT0UAUVo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 14, 2022

... mais Navas impressionne