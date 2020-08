Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va connaître une désillusion cet été

Publié le 13 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Pour la succession de Thiago Silva, Thomas Tuchel aimerait pouvoir compter sur David Alaba et aurait d’ailleurs sollicité Leonardo pour que le directeur sportif tente sa chance. Néanmoins, l’entraîneur allemand pourrait devoir s’asseoir sur ses aspirations avec le joueur du Bayern Munich.

Cet été, le PSG va perdre bien plus que son capitaine. En effet, Thiago Silva semble être indéboulonnable derrière malgré ses 35 ans. Ce qui va rendre le dossier de sa succession très délicat, d’autant plus qu’aucune opération concrète ne semble se dessiner. La piste David Alaba aurait été activée, sous la demande de Thomas Tuchel qui selon Sport BILD aurait réclamé sa venue à Leonardo. Cependant, le défenseur central du Bayern Munich, sous contrat jusqu’en juin 2021, aurait de fortes chances de prolonger son aventure bavaroise.

Alaba pourrait ne pas bouger