Mercato - PSG : Leonardo tient déjà le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 23 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Auteur d’un début de saison XXL avec le PSG, Presnel Kimpembe est en train de s’imposer comme le nouveau patron de la défense francilienne. Et selon Frank Leboeuf, il assure parfaitement la succession de Thiago Silva…

Thiago Silva ayant quitté le PSG à l’issue de son contrat en août dernier, Leonardo a longtemps cherché faire venir un nouveau défenseur central pour pallier ce départ. Finalement, le directeur sportif n’a pas trouvé son bonheur sur le marché des transferts, ce qui a donc donné davantage de responsabilités cette saison à Presnel Kimpembe. Au micro de Téléfoot La Chaine , Frank Leboeuf a confié tout le bien qu’il pensait du défenseur central français du PSG, et l’ancien joueur de Chelsea estime que Kimpembe est en train de faire oublier Thiago Silva.

« Le PSG a perdu un leader, et il s’est imposé »