Mercato - PSG : Tuchel ouvre la porte à un transfert pour l’été 2020…

Publié le 8 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Rico ne dissimule plus son envie d’être définitivement transféré au PSG l’été prochain, Thomas Tuchel n’a pas fermé la porte au gardien espagnol.

« Je suis heureux d'être ici. Je voudrais rester (…) J'ai encore un an de contrat avec Séville, mais il existe une option d'achat. Ce sera à Leonardo et au PSG de décider en temps voulu », indiquait Sergio Rico mardi en conférence de presse, affichant une nouvelle fois son envie d’être transféré au PSG l’été prochain alors qu’il est actuellement prêté par le FC Séville. Et Thomas Tuchel, au cours de cette même conférence de presse, a lâché une première réponse au gardien espagnol du PSG.

« Nous sommes très contents de lui »