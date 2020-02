Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est menacé sur un gros dossier !

Publié le 24 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, Allan serait également suivi de très près par l’Inter Milan et la Juventus.

Toujours en quête d’un pur milieu de terrain défensif pour le PSG, Thomas Tuchel apprécie depuis plus d’un an le profil d’Allan (29 ans) et envisage de faire venir le joueur brésilien de Naples au Parc des Princes. D’ailleurs, ce dernier serait actuellement en instance de départ et pourrait dispose d’un bon de sortie de la part du Napoli. Le PSG serait toujours dans la course pour Allan, mais…

L’Inter et la Juventus en embuscade

Comme l’a révélé Calciomercato.it dimanche, la Juventus et l’Inter seraient également sur les traces d’Allan et voudraient recruter le milieu de terrain brésilien du Napoli l’été prochain. En clair, si Thomas Tuchel souhaite rafler la mise et attirer cette cible de longue date au PSG, il devra se montrer plus convaincant que les deux cadors italiens.