Mercato - PSG : Tuchel a voulu empêcher une vente à 15M€…

Publié le 28 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Moussa Diaby, qui a quitté le PSG lors du dernier mercato estival, a précisé que Thomas Tuchel avait tenté de le retenir. En vain.

En quête de liquidités l’été dernier pour répondre aux critères du fair-play financier, le PSG avait été contraint de vendre plusieurs de ses éléments : Christopher Nkunku, Timothy Weah, Arthur Zagré et Moussa Diaby ont donc quitté le club de la capitale au début de l'été. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’Equipe jeudi, Diaby est revenu sur son départ du PSG pour le Bayer Leverkusen (15M€) et a précisé que Thomas Tuchel souhaitait initialement le conserver.

« Tuchel souhaitait me conserver »