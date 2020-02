Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a réglé un dossier sensible du mercato…

Publié le 11 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Buteur dimanche soir face à l’OL, Edinson Cavani semble avoir mis de côté ses envies de départ du PSG comme l’a indiqué Thomas Tuchel.

Alors que son contrat avec le PSG prendra fin en juin prochain, Edinson Cavani souhaitait quitter le club de la capitale pour être transféré à l’Atlético de Madrid durant le mercato hivernal. Finalement, aucun accord n’a pu être trouvé dans ce dossier, et Cavani a été contraint de rester au PSG contre son gré. Mais alors qu’il a retrouvé le chemin des filets dimanche soir contre l’OL (4-2), Thomas Tuchel en a profité pour mettre les choses au clair en conférence de presse après la rencontre.

« Les choses sont claires depuis le mercato »