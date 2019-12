Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a lâché un indice de taille sur son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations parues sur l’avenir incertain de Thomas Tuchel ces dernières semaines, l’entraîneur du PSG a laissé entendre qu’il se sentait très bien dans la capitale.

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines alors que le Bayern Munich aurait des vues sur son profil, Thomas Tuchel envisage-t-il de quitter le PSG l’été prochain ? Le technicien allemand, sous contrat jusqu’en juin 2021 dans la capitale, pourrait également être menacé s’il n’obtient pas les résultats attendus en Ligue des Champions cette saison. Pourtant, Tuchel ne semble pas préoccupé par la question…

« Le PSG me fait confiance »