Mercato - PSG : Tuchel a bien tenté un joli coup à l’étranger !

Publié le 5 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Peu de temps après son arrivée au PSG, Thomas Tuchel a bien tenté de faire venir Julian Weigl comme l’a confié son ancien protégé du Borussia Dortmund.

Dès sa nomination sur le banc du PSG à l’été 2018, Thomas Tuchel avait ciblé un vrai manque au milieu de terrain, et l’entraîneur allemand s’était rapidement mis en quête d’un renfort à ce poste. Le nom de Julian Weigl, qui avait déjà évolué sous les ordres de Thomas Tuchel au Borussia Dortmund, avait été évoqué avec insistance dans le viseur du PSG. Interrogé jeudi par Süddeutsche Zeitung, Weigl a d’ailleurs confirmé cet intérêt de Tuchel à son égard.

« J’avais reçu une offre du PSG »