Mercato - PSG : Transferts à 350M€, le boss a dépensé une fortune

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. En effet, le boss du PSG a financé les transferts de douze joueurs au total. Et avec toutes ces opérations, le club de la capitale a dépensé près de 350M€.

Après une deuxième partie de saison 2022-2023 totalement ratée, la direction du PSG a décidé de se révolutionner. En effet, le club de la capitale s'est séparé de Christophe Galtier, remplacé par Luis Enrique sur son banc, avant de frapper un grand coup sur le mercato. Dans le sens des départs, les hautes sphères du PSG n'ont pas chômé, puisqu'elles ont finalisé de nombreux transferts, et notamment ceux de stars telles que Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Mauro Icardi. Et dans le sens des arrivées, l'écurie parisienne s'est montrée toute aussi active.

Le PSG a bouclé douze transferts l'été dernier

Pour permettre à Luis Enrique de remplir ses objectifs lors de la saison 2023-2024, Luis Campos a bouclé douze transferts au total. En effet, le conseiller football du PSG a recruté à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Et toutes ces opérations ont été financés par Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi a dépensé 349,5M€ au total

Lors du dernier mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l'effectif du PSG. Si Luis Campos a réussi à boucler plusieurs coups à 0€, certains transferts ont couté une fortune. Et au final, la note a été salée pour le boss du PSG. Plus précisément, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Cher Ndour, Marco Asensio et Gonçalo Ramos n'ont rien couté au club de la capitale l'été dernier. Les quatre premiers étant en fin de contrat avec leur anciens clubs respectifs le 30 juin. Pour sa part, le buteur portugais arrive de Benfica sous la forme d'un prêt. Comme le PSG l'a annoncé le 22 novembre, il activera l'option d'achat de Gonçalo Ramos, qui avoisinerait les 80M€. Au contraire, les autres transferts ont été couteux pour le PSG. En effet, l'écurie rouge et bleu aurait lâché environ 95M€ pour Randal Kolo Muani, 60M€ pour Manuel Ugarte, 50M€ pour Ousmane Dembélé, 45M€ pour Lucas Hernandez et Bradley Barcola, 22M€ pour Kang-In Lee et 4M€ pour activer la clause de rachat de Xavi Simons. Enfin, Nasser Al-Khelaïfi aurait signé un chèque d'environ 28,5M€ au Stade de Reims pour lever l'option d'achat d'Hugo Ekitike l'été dernier. Au total, le boss du PSG aurait donc déboursé une somme proche de 349,5M€.