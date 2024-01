Mercato - PSG : Transfert avorté à Paris ? Le boss se lâche !

Thomas Bourseau

Gabriel Moscardo au PSG ? Le suspense reste entier pour ce transfert attendu depuis plus d’une dizaine de jours. Contrairement à Lucas Beraldo, Moscardo n’a pas encore quitté le Brésil pour Paris, à cause d’une opération au pied qui remettrait même son transfert en question selon le journaliste Marcelo Bechler.

Le PSG semblait se diriger vers une double opération brésilienne cet hiver : le transfert de Lucas Beraldo (20 ans), défenseur central qui est arrivé de Sao Paulo le 1er janvier, ainsi que Gabriel Moscardo, milieu de terrain des Corinthians âgé de 18 ans.

«Nous sommes dans une situation un peu inconfortable avec lui»

Pour cause d’une blessure au pied gauche qui nécessite une opération comme l’annonçait le milieu de terrain des Corinthians sur Instagram début janvier, Moscardo n’a pas signé son contrat au PSG. Et au vu des propos tenus par Nasser Al-Khelaïfi à L’Équipe , il se pourrait que cette situation perdure. « Je l'ai invité pour le match contre Toulouse. C'est un joueur fantastique. Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel. Il est blessé et a besoin d'une opération donc nous devons aussi regarder ça. Nous sommes dans une situation un peu inconfortable avec lui car nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé. Nous devons attendre. C'est la situation actuellement ».

Mercato - PSG : Mbappé va partir, c’est annoncé ! https://t.co/wAZoWTRdoi pic.twitter.com/YaRmsEaVQY — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Le transfert de Gabriel Moscardo en danger ?