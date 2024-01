Mercato - PSG : Un «joueur fantastique» à 22M€ attendu à Paris

La rédaction

Alors qu'il était censé accompagné son compatriote brésilien Lucas Beraldo au PSG cet hiver, Gabriel Moscardo, blessé au pied, va encore devoir attendre avant de devenir parisien. En tout cas, le jeune milieu de terrain de 18 ans ne signera pas à Paris avant que le club soit sûr de son rétablissement.

Le mercato d'hiver du PSG est loin d'être de tout repos. Alors que la fenêtre de transferts n'avait pas encore débuté, le club de la capitale était parvenu à trouver un accord avec les deux jeunes Brésiliens Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Si le premier a déjà paraphé son contrat et même joué ses premières minutes avec la tunique rouge et bleu (contre Toulouse et Revel), le deuxième va devoir patienter encore un peu avant de pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes.

La signature de Moscardo retardée

En effet, le jeune milieu de terrain de 18 ans va devoir subir une opération du pied à Doha au cours des prochains jours après avoir rencontré un pépin lors de la visite médicale. Une blessure qui devrait éloigner Gabriel Moscardo des terrains pendant au moins trois mois. Malgré ce coup de froid, le PSG reste optimiste et espère toujours enrôler le joueur des Corinthians, tandis que les deux clubs sont parvenus à un accord autour de 20 M€ + 2 M€ de bonus.

