Mercato - PSG : Transfert à 20M€, il interpelle Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Désireux de s’appuyer sur la jeunesse au sein de son effectif, le PSG a dépensé 20M€ pour recruter le jeune Lucas Beraldo cet hiver. Seulement âgé de 20 ans, le défenseur brésilien a rapidement reçu les louanges de Luis Enrique à Paris. En pleine période d’adaptation, l’ancien joueur de São Paulo a confirmé que l’Espagnol l’aidait dans son intégration.

Et si le PSG avait bouclé un gros coup ? Le 1er janvier dernier, le club de la capitale officialisait l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo. Recruté contre 20M€, le joueur de 20 ans est considéré comme l’une des plus grandes promesses du football brésilien. Gaucher, le nouveau numéro 35 du PSG devrait rapidement avoir sa chance à Paris, alors que le club parisien est miné par les blessures dans ce secteur de jeu. Dès son arrivée au sein du club parisien, Lucas Beraldo avait été félicité par Luis Enrique.

« C’est un joueur d’avenir très intéressant »

« On a vu ce qu’on savait déjà, parce qu’il y a un suivi de l’équipe. On tente d’avoir la plus grande dose d’informations du joueur. Il y a une composante très importante, c’est qu’on souhaite que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne et Lucas Beraldo coche toutes les cases » , déclarait Luis Enrique en conférence de presse, le 2 janvier dernier. « C’est un joueur d’avenir très intéressant. C’est un défenseur gaucher qui sait tout faire avec un ballon » .

« Je suis prêt à tout pour m’adapter »