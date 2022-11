Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toute la vérité sur ce transfert à la Mbappé

Publié le 9 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en provenance du Stade de Reims durant le mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike était fortement désiré par Luis Campos. Et il semblerait même que le dirigeant portugais ait envisagé de collaborer avec le jeune attaquant français depuis longtemps.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a effectué une opération qui n’était pas sans rappeler le recrutement de Kylian Mbappé avec Hugo Ekitike. Déjà dans la forme, puisque l’ancien attaquant du Stade de Reims est arrivé en prêt avec option d’achat (35M€), comme Mbappé à l’époque en provenance de l’AS Monaco. Mais surtout, Ekitike a été le premier joueur de Ligue 1 recruté par le PSG depuis la star de l’équipe de France.

Mercato - PSG : Très remonté, Ekitike annonce la couleur https://t.co/UbeyYjTrb1 pic.twitter.com/9MmP1rYapW — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Des débuts poussifs pour Ekitike

Titularisé par Christophe Galtier dimanche à Lorient en championnat (victoire 2-1), Hugo Ekitike a donc enfin eu l’occasion de s’exprimer avec le PSG, lui qui doit trop souvent se contenter d’un statut de remplaçant derrière le trio Neymar-Messi-Mbappé cette saison : « C'est vrai que faire la fin, j'ai commencé à avoir des crampes, et ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Mais ça fait partie des choses quand on a ce temps de jeu, mais il faut s'adapter et laisser la place à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le job », a indiqué Ekitike après la rencontre. Pourtant, Luis Campos suit son profil depuis un bon moment.

Campos le voulait au PSG