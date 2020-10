Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour cet international !

Publié le 4 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dele Alli s’éloignerait du PSG selon plusieurs médias. Mais pour The Daily Telegraph, le dossier est encore ouvert dans les bureaux parisiens.

Malgré les informations circulant dans la presse assurant que le PSG semblerait être passé à autre chose dans le dossier Dele Alli, Daniel Levy se montrant catégorique concernant son désir de conserver l’international anglais, la vérité serait tout autre. Pour un média britannique, le PSG serait toujours bel et bien en course pour la signature en prêt du milieu de Tottenham et serait même prêt à tenter sa chance jusqu’aux derniers instants du mercato.

Paris ne lâche rien pour Dele Alli !