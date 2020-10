Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas encore perdu avec Kylian Mbappé !

Publié le 29 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que la menace d’un départ de Kylian Mbappé serait de plus en plus grande, au PSG, Leonardo pourrait toutefois encore garder espoir de conserver le crack français.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises l’été prochain, avec pour possible destination le Real Madrid. En effet, la Casa Blanca souhaite profiter de la situation à ce moment, le Français n’aura alors plu qu’un an de contrat, pour espérer rafler la mise. Mais dans ce gros dossier, Leonardo et le PSG ne resteraient pas les bras croisés. En effet, les champions de France ne souhaitent pas voir partir leur prodige et cherchent pour cela à prolonger le bail de Mbappé. Si cela ne semble pas forcément bien engagé, cela ne serait toutefois pas totalement mort…

La porte n’est pas fermée ?