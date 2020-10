Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi est relancé !

Publié le 29 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Comme attendu par la majeur partie des supporters du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission et n'est donc plus le président du Barça. Et une situation qui change pour l'avenir de Lionel Messi.

C'était attendu depuis de longs mois, Josep Maria Bartomeu a décidé de présenter sa démission ainsi que celle de sa direction. « J'annonce ma démission, ainsi que celle du reste du conseil d'administration. C'est une décision réfléchie, sereine et approuvée par tous mes collègues », a expliqué celui qui est désormais l'ex-président du FC Barcelone. Une annonce qui va forcément avoir un impact important sur plusieurs dossiers chauds, à commencer par celui de Lionel Messi.

Sans Bartomeu, cela change tout pour Messi