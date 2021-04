Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est une histoire d’argent pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 22 avril 2021 à 5h15 par T.M.

En Espagne, on annonce encore que le retour de Neymar au FC Barcelone serait possible. Toutefois, pour cela, il faudra que toutes les planètes soient alignées, notamment d’un point de vue financier.

Pendant que de nombreux médias s’accordent à dire que Neymar prolongera avec le PSG, la presse espagnole nuance quelque peu cette possibilité. En effet, tant que rien n’est officiel, un retour au FC Barcelone serait envisageable et visiblement, le Brésilien voudrait tenter jusqu’au dernier moment de revenir en Catalogne. Ainsi, selon les informations de Sport , Neymar retarderait au maximum sa prolongation au PSG afin de donner du temps au Barça pour trouver une solution. Mais compte tenu de la situation financière chez les Blaugrana, cela semble délicat…

Plusieurs conditions à remplir !