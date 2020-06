Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est réglé pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 13 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré le départ de Thiago Silva qui se profile à la fin du mois de juin, Leonardo aurait déjà décidé de ne recruter aucun nouveau défenseur central au PSG.

Selon les dernières tendances, Thiago Silva s’apprête à quitter librement le PSG puisqu’il arrive au terme de son contrat dans la capitale. D’ailleurs, ces dernières semaines, plusieurs profils XXL ont été annoncés dans le viseur de Leonardo comme Kalidou Koulibaly (Naples), Virgil van Dijk (Liverpool), Alessio Romagnoli (Milan AC) ou encore Milan Skriniar (Inter). Pourtant, Leonardo aurait pris une décision de taille à ce sujet…

Thiago Silva ne sera pas remplacé

Comme l’a révélé Le Parisien, le directeur sportif du PSG aurait d’ores et déjà tranché et ne voudrait pas recruter de nouveau défenseur au Parc des Princes cet été pour assurer la succession de Thiago Silva. En effet, vu les circonstances particulières du marché suite à la crise sanitaire du Covid-19, les finances du PSG ne sont pas au mieux, et Leonardo voudrait donc s’éviter une dépense XXL alors qu’il dispose déjà d’un certain nombre de défenseurs centraux.