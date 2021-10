Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est clair pour l’avenir de Neymar !

Publié le 25 octobre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Malgré les récents propos de Neymar à DAZN qui avait laissé entendre qu’il pourrait envisager de mettre un terme à sa carrière, Marquinhos est monté au créneau pour défendre son coéquipier du PSG.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football (…) Ma retraite ? Je ne sais pas, je n'ai jamais pris la peine d'y penser, et je n’en ai pas envie, parce que la vie que je mène est très intense », avait dernièrement indiqué Neymar dans un entretien accordé à DAZN , jetant ainsi un gros froid sur son avenir en sélection du Brésil ainsi qu’au PSG. Mais faut-il vraiment craindre un départ à la retraite anticipé de Neymar ?

« Il n’a pas l’intention d’arrêter le PSG »