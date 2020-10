Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel finalement sauvé... par le COVID-19 ?

Publié le 29 octobre 2020 à 8h45 par A.C.

La situation de crise actuelle pourrait bien profiter à Thomas Tuchel, plus critiqué que jamais au Paris Saint-Germain.

Rien ne va plus pour Thomas Tuchel, au Paris Saint-Germain. Déjà en froid avec Leonardo, son directeur sportif, l’Allemand commencerait à se mettre à dos certains cadres de son équipe. Ce serait le cas, à en croire ParisFans , de Marquinhos, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Keylor Navas. Certains de ses choix ne seraient en effet pas du tout compris, notamment l’inversion de poste entre Marquinhos, défenseur replacé au milieu de terrain et Danilo Pereira, milieu défensif... replacé en défense.

Leonardo pourrait garder Tuchel jusqu’à la fin de son contrat