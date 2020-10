Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà tranché pour l’avenir de Tuchel !

Publié le 29 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel est en posture délicate pour son avenir. D’autant que le Qatar aurait déjà acté son départ en interne…

« Non, je ne me sens pas en danger. On joue au foot. Je sais comment je travaille. Un coach ne peut jamais avoir peur d'un résultat, ce n'est pas possible. Je reste concentré », indiquait dernièrement Thomas Tuchel, continuant donc d’afficher une certaine sérénité quant à son avenir sur le banc du PSG. Pourtant, le contrat de l’entraîneur allemand prendra fin en juin prochain, et son divorce avec Leonardo semble déjà acté. D’ailleurs, même les hautes instances du PSG au Qatar semblent avoir déjà décidé du sort de Tuchel…

Tuchel partira cet été, voire avant ?

Comme l’a indiqué Paris Fans mercredi, Thomas Tuchel terminera au mieux la saison avant de partir au terme de son contrat l’été prochain, et il n’aurait aucune chance de prolonger son bail au PSG. D’ailleurs, sa direction aurait déjà prévu de s’entretenir avec lui à la moitié de la phase de poules de la Ligue des Champions, et de nouveau à la fin de cette phase, à chaque fois pour faire le point sur sa situation personnelle. Tuchel aura donc intérêt à avoir de bons résultats s’il espère au moins terminer cet exercice 2020-2021 au PSG.