Mercato - PSG : Thomas Tuchel est prévenu pour son avenir !

Publié le 21 février 2020 à 5h45 par Th.B.

En cas d’élimination face à Dortmund le 11 mars prochain, Thomas Tuchel pourrait bien perdre son poste d’entraîneur du PSG d’après Christian Gourcuff.

Après la défaite du PSG face au Borussia Dortmund mardi soir (1-2), le PSG n’est pas dans la meilleure des dispositions pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions au Parc des princes le 11 mars prochain. L’épisode Manchester United aurait fortement entamé le crédit de Thomas Tuchel auprès des dirigeants du PSG. Si l’entraîneur venait une nouvelle fois à échouer à ce stade de la compétition cette saison, Tuchel serait susceptible de dire adieu à son poste d’après son homologue Christian Gourcuff, coach du FC Nantes.

Un échec face à Dortmund, un licenciement pour Tuchel ?