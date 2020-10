Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel en rajoute une couche pour le mercato !

Publié le 3 octobre 2020 à 9h45 par A.M.

Après la large victoire du PSG contre Angers (6-1), Thomas Tuchel n'a pas échappé aux questions concernant le mercato qui fermera ses portes lundi soir.

C'est le sujet brûlant au Paris Saint-Germain. La belle prestation parisienne contre Angers (6-1) a été reléguée au second plan par les tensions liées au mercato. Leonardo n'a pas du tout apprécié la sortie de Thomas Tuchel qui a remis en cause la gestion du PSG et s'est plaint du manque de recrue au sein d'un effectif qui s'est largement affaibli selon lui. De nouveau invité à livrer son sentiment sur la fin du mercato et l'éventuelle arrivée de recrues, le technicien allemand affiche de nouveau son souhait de voir débarquer de nouveaux joueurs... et surtout sa crainte d'en voir partir d'autres.

«Oui le PSG doit vendre mais on a déjà un groupe réduit»