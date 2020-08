Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier tacle sèchement Leonardo !

Publié le 10 août 2020 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter son départ du PSG, Thomas Meunier pointe clairement du doigt le comportement de Leonardo.

« J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : "Wow, je serai ici l'année prochaine" ». Il y a quelques jours, Thomas Meunier révélait qu'il avait signé au Borussia Dortmund depuis longtemps. Malgré tout, son choix de ne pas terminer la Ligue des Champions avec le PSG lui a été reproché. Mais l'international belge assure que Leonardo est l'unique responsable de la situation.

Meunier n'a pas digéré