Mercato - PSG : Thiago Silva a une préférence pour son prochain club !

Publié le 25 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva aura la possibilité de choisir librement sa prochaine destination cet été. Et il miserait plus que jamais sur un retour au Milan AC…

« Thiago a un grand amour pour Milan mais rien n'est encore décidé pour son avenir. Tout est possible », indiquait l’agent de Thiago Silva en février dernier, laissant ainsi la porte grande ouverte à un retour au Milan AC pour le capitaine du PSG. D’ailleurs, alors qu’il arrive au terme de son contrat au Parc des Princes, Thiago Silva sera libre durant le mercato estival, et la presse italienne en a rajouté une couche sur l’option milanaise pour le défenseur du PSG.

Thiago Silva veut le Milan AC

Comme l’a révélé Sky Sport Italia mercredi, Thiago Silva attendrait désormais un signe du Milan AC, le club dont il avait porté les couleurs entre janvier 2009 et 2012 avant de rejoindre le PSG. Pour le moment, aucun contact n’aurait été amorcé entre l’entourage de l’international brésilien et le Milan AC, mais Thiago Silva resterait très attaché à ses anciennes couleurs et donnerait sa priorité au club rossonero en cas d’offre cet été.