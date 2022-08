Foot - Mercato - PSG

Terrible nouvelle pour l'opération dégraissage de Campos

Annoncé sur le départ par le PSG, Abdou Diallo figure dans les petits papiers du Milan AC. Mais cette piste pourrait vite se renfermer. Le club italien pourrait privilégier l'option Japhet Tanganga, actuellement sous contrat avec Tottenham. Le défenseur des Spurs serait désormais une priorité des Rossoneri, qui pourraient prochainement l'accueillir.

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite toujours se séparer de ses indésirables, Abdou Diallo figure parmi les petits papiers du Milan AC, mais aussi de West Ham et Fulham. Mais du côté milanais, la tendance aurait changé et aurait érigé un autre dossier en priorité.

New direct talks between Tottenham and AC Milan for Japhet Tanganga. Discussion ongoing about formula and conditions of the seal. 🚨🔴 #ACMilan #THFCDeal complicated for Diallo with PSG so Tangangs is Milan priority now.