Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce gros dossier à 0€ !

Publié le 6 avril 2022 à 23h15 par P.L.

Cherchant encore du renfort sur le plan défensif en vue de la saison prochaine, le PSG penserait à Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Néanmoins, le joueur de 29 ans aurait une préférence pour son avenir.

Alors que le recrutement de Sergio Ramos s’avère assez décevant, étant donné qu’il n’a joué que six matchs sous les couleurs parisiennes, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine. De ce fait, Leonardo serait à l’affût de la moindre bonne affaire sur le marché des transferts et garderait donc un œil attentif sur la situation d’Antonio Rüdiger. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur de 29 ans pourrait quitter Chelsea puisque pour le moment, la formation londonienne n’est pas en mesure de le prolonger à cause des sanctions imposées contre Roman Abramovich. Toutefois, l’Allemand aurait une préférence pour son avenir.

Rüdiger préfère rester à Chelsea