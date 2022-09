Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Campos avec N'Golo Kanté

Le PSG n'aurait pas oublié l'idée de s'offrir les services de N'Golo Kanté. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec la Juventus sur ce dossier. Mais heureusement pour l'écurie emmenée par Christophe Galtier, N'Golo Kanté ne serait pas du tout une priorité pour les Bianconeri.

Lors des dernières fenêtres de transferts, le PSG aurait tenté de recruter N'Golo Kanté. Toutefois, le club de la capitale n'a jamais réussi à boucler le transfert du milieu de terrain de Chelsea.

Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen.