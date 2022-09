Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut tenter un coup XXL avec N'Golo Kanté

Lors des dernières fenêtres de transferts, N'Golo Kanté a été lié à de nombreuses reprises au PSG. Et malgré les nombreuses arrivées au milieu de terrain cet été, le club de la capitale n'aurait pas tiré un trait définitif sur le pensionnaire de Chelsea. En effet, le PSG suivrait toujours la situation de N'Golo Kanté.

Ces dernières saisons, le PSG s'est fixé le grand objectif de renforcer son milieu de terrain. Et lors de dernières fenêtres de transferts, le club de la capitale a tenté à plusieurs reprises d'arracher N'Golo Kanté à Chelsea, sans succès.

Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen.