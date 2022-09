Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a une ouverture pour N'Golo Kanté

Publié le 14 septembre 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Depuis quelques années, le PSG apprécierait le profil de N’Golo Kanté au point d’en faire une piste sur le marché des transferts. Alors que son contrat à Chelsea expirera en juin prochain, que les Blues peineraient à prolonger, Luis Campos disposerait d’une belle opportunité.

N’Golo Kanté pourrait-il enfin devenir un joueur du PSG ? Courtisé par le club de la capitale depuis plusieurs saisons désormais et par l'ex-directeur sportif Leonardo, le champion du monde tricolore n’a finalement jamais rejoint le Paris Saint-Germain. Mais à quelques mois de l’expiration de son contrat à Chelsea, en juin prochain, le comité de direction parisien emmené par Luis Campos et Antero Henrique pourraient se mettre à rêver du recrutement de N’Golo Kanté.

Le PSG en pince toujours pour Kanté

D’après les informations divulguées par The Athletic, un club français garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de N’Golo Kanté à Chelsea. Et dernièrement, The Times a fait savoir que Kanté avait la cote dans l’hexagone du côté du PSG. En l’état, le Paris Saint-Germain disposerait d’un boulevard pour le recrutement du milieu de terrain des Blues .

Chelsea n’avance pas pour la prolongation de Kanté