Tebas rembarré pour Mbappé, le PSG lâche une énorme punchline

Publié le 19 août 2022 à 17h35 par Dan Marciano

Président de la Liga, Javier Tebas continue de s'en prendre au PSG et à ses projets gargantuesques. Le responsable avait dénoncé les dépenses XXL du club parisien, notamment après la prolongation de Kylian Mbappé en mai dernier. Afin de tenter d'abroger le contrat de l'international français, il a saisi le tribunal administratif du PSG, qui a rendu un verdict défavorable pour lui.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG a fait couler beaucoup d'encre en Espagne. Au Real Madrid, mais aussi auprès des instances. Président de la Liga, Javier Tebas, qui n'hésite pas à critiquer régulièrement la politique des responsables parisiens, n'avait pas caché sa colère. « Je ne défends pas Madrid dans l'affaire Mbappé, je défends le football européen. Autoriser ces opérations hors marché alors que ces clubs sont déjà hors marché... est plus dangereux que la Super League, a pesté Javier Tebas lors d’une réunion publique organisée ce lundi à Valladolid. Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 M€, ils en traînent déjà 300 millions… et ils vont prolonger Mbappé avec de tels montants » avait lâché Tebas, qui s'est tourné assez vite vers les tribunaux.

La Liga réclamait l'abrogation du contrat de Mbappé

Afin de dénoncer les agissements du PSG sur le marché des transferts et pour faire tenter de respecter les règles liées au fair-play financier, Javier Tebas a porté plainte devant l'UEFA, mais aussi devant les tribunaux français. Avocat de la Liga, Juan Branco s'était exprimé sur ce dossier Mbappé. « Nous allons demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports car c'est l'autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP agit par délégation de la FFF. Par la suite, nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu'elle agisse via sa commission juridique la DNCG afin d'opérer un contrôle d'opportunité sur les comptes du PSG. C'est une démarche juridique qui nous permettra d'établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et fair-play financier de l'UEFA » avait confié l'avocat franco-espagnol.

Javier Tebas essuie un échec cuisant

Ce mercredi, le tribunal administratif de Paris a rendu sa décision. « Le Tribunal administratif de Paris a rejeté le référé de la Liga (ord 22-29/07/2022, 2215667/6 et 2215791/6 La Liga) exigeant la suspension de l’homologation par la LFP du contrat de (Kylian) Mbappe au PSG en ce qu’elle ne prouve pas de préjudices graves et immédiats » a déclaré l'avocat du sport Me Thierry Granturco. Mais comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, la Liga a perdu deux autres procédures : celle auprès de la LFP pour qu'elle contacte la DNCG, mais aussi celle demande l'abrogation au ministre des Sports.

Le PSG tacle Juan Branco