Mercato - PSG : Surprise, le transfert d’une star a capoté

Pierrick Levallet

Revenu de son prêt à Nottingham Forest cet été, Keylor Navas ne semble néanmoins pas entrer dans les plans du PSG. Le gardien de but de 37 ans n'a disputé aucune minute depuis le début de saison. Il aurait d'ailleurs pu rebondir ailleurs lors de ce mercato estival, puisque l'Arabie Saoudite s'était manifestée pour le Costaricien.

Prêté à Nottingham Forest la saison passée, Keylor Navas a retrouvé le PSG cet été. Mais le gardien de but de 37 ans ne semble pas vraiment entrer dans les plans de Luis Enrique. Blessé depuis le mois d’octobre, le Costaricien a même pu assister aux débuts d’Arnau Tenas lorsque Gianluigi Donnarumma a été sanctionné d’un carton rouge contre Le Havre.

Navas n'entre plus dans les plans du PSG

Keylor Navas prend son mal en patience. Mais il aurait pu retrouver du temps de jeu ailleurs il y a quelques mois. Revenu de son prêt en Premier League, le portier du PSG avait quelques options sur le mercato. Il aurait notamment pu suivre Neymar au Moyen-Orient.

L'Arabie Saoudite a tenté sa chance