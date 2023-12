Mercato - PSG : Surprise, il débarque pour ce transfert à Paris

Thibault Morlain

Très actif lors du dernier mercato estival, le PSG a notamment trouvé son bonheur en grande partie grâce à Jorge Mendes. En effet, le club de la capitale a largement pioché dans le catalogue de l’agent portugais pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mendes a ainsi dicté le mercato du PSG, étant même impliqué là où on ne pensait pas le voir…

Les opérations se sont multipliées au PSG durant l’été. Et un nom est revenu en boucle lors de celles-ci : Jorge Mendes. Connu pour être l’ancien agent de Cristiano Ronaldo, le Portugais est aujourd’hui l’un des agents les plus influents de la planète football. Il l’a ainsi montré lors du mercato estival au PSG.

Jorge Mendes influent au PSG

Comme Mino Raiola avant lui, Jorge Mendes a ses entrées au PSG. Le Portugais a placé plusieurs de ses joueurs à Paris et ça a encore été le cas lors du dernier mercato estival. Ainsi, Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Marco Asensio, Cher Ndour et Gonçalo Ramos ont étoffé l’écurie Mendes à Paris, où on pouvait déjà retrouver Vitinha notamment.

Impliqué dans le transfert de Kang-in Lee ?