Mercato - PSG : Suivi par Campos, il pousse un coup de gueule et dénonce une fake news

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Youssoufa Moukoko aurait alerté le PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de boucler son transfert. Via une story publiée sur les réseaux sociaux, l'attaquant du Borussia Dortmund a poussé un gros coup de gueule, dénonçant une fake news sur sa situation.

Formé au Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko pourrait ne plus faire long feu au sein du club de la Ruhr. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le crack allemand de 18 ans quittera le BVB librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

«Je n’accepterai jamais un tel mensonge»

Conscient de la situation de Youssoufa Moukoko, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. D'autant que l'attaquant du Borussia Dortmund aurait balayé une offre de contrat d'environ 6M€ annuels formulée par sa direction.

«C’est une honte, je ne serai jamais plus grand que le club»