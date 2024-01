Mercato - PSG : Stupeur au Real Madrid, Mbappé va retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va encore faire parler de lui au cours des prochaines semaines. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, la star de 25 ans n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le Real Madrid serait toujours à l'affût du dossier. Mais Florentino Pérez craindrait un scénario similaire à celui de mai 2022.

Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé fait parler de lui sur le mercato. La star de 25 ans a refusé de lever son option pour prolonger au PSG jusqu’en 2025, relançant ainsi totalement son avenir. Le capitaine de l’équipe de France, en fin de contrat en juin prochain, est désormais libre de négocier avec qui il veut.

Après 2022, Mbappé agite encore le mercato

Le PSG espère le voir prolonger, mais Kylian Mbappé aurait également d’autres options sur la table. Liverpool voit son arrivée d’un très bon œil, et le Real Madrid se tiendrait à l’affût sur ce dossier. Néanmoins, Florentino Pérez n’aurait pas vraiment oublié l’issue du feuilleton en mai 2022, lorsque Kylian Mbappé avait fini par prolonger au PSG alors qu’il était annoncé très proche de la Casa Blanca .

Le Real Madrid craint le pire