Mercato - PSG : Solskjaer prêt à chambouler les plans de Leonardo et de Zidane ?

Publié le 6 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par l’idée de recruter Jadon Sancho cet été, Leonardo pourrait bien voir Ole Gunnar Solskjaer lui griller la priorité dans ce dossier. Mais le PSG ne serait pas le seul club menacé par Manchester United pour une piste estivale puisque que le Real Madrid aurait des chances d’en faire également l’expérience. Explications.

Et si Jadon Sancho débarquait dans la capitale cet été ? À en croire les informations divulguées par différents médias dont le Daily Mirror dernièrement, le PSG serait enclin à l’idée de lancer une offensive pour l’ailier du Borussia Dortmund alors que le club de la Ruhr attendrait un chèque de 140M€ pour céder sa pépite de 19 ans. Mais Manchester United serait également sur les rangs et pourrait en plus du PSG, jouer un sale tour au Real Madrid pour une tout autre piste.

United favori pour Sancho et Grealish ?