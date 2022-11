Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar, les dessous de l’énorme échec de Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 22h00

Axel Cornic

La presse italienne a douché les espoirs de Luis Campos, qui rêvait de pouvoir frapper un gros coup avec Milan Skriniar, grande priorité du mercato hivernal du Paris Saint-Germain selon nos informations. Pourtant, s’il semblait avoir une chance cet été, le boss du recrutement parisien semble avoir perdu la main au cours des dernières semaines.

Avec le passage à une défense à trois, il semblait être le renfort parfait pour le PSG de Christophe Galtier. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Skriniar a en effet explosé depuis qu’il a été replacé axe-droit dans l’arrière garde de l’Inter par un certain Antonio Conte et aurait donc pu accompagner à la perfection Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Pourtant, il n’est jamais arrivé au PSG...

Mercato - PSG : Galtier évoque un renfort pour oublier Skriniar https://t.co/td2bzatDsx pic.twitter.com/GlYkpjzJWc — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Cet été, le PSG avait toutes ses chances

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le terrain était pourtant propice à un transfert lors de l’été dernier. Excédé par des négociations interminables, Milan Skriniar semblait avoir décidé de donner un nouvel élan à sa carrière, à un an de la fin de son contrat. Grand acteur du Scudetto 2020 et titulaire indiscutable, le Slovaque ne semblait pas accepter qu’on ne lui donne pas un statut équivalent à celui des meilleurs éléments de l’effectif de l'Inter.

L’Inter a réussi à inverser la tendance après le mercato

Tout a pourtant changé avec les nombreux échecs du PSG et la fin du mercato estival. Le quotidien italien explique en effet qu’avec l’automne qui approchait, Skriniar comme l’Inter auraient tous les deux fait un pas en arrière, avec quelques concessions des deux côtés. Le défenseur aurait notamment accepté un salaire beaucoup plus bas que les 9M€ par an offerts par le PSG cet été, tandis que le club milanais aurait décidé de faire un effort, lui accordant l’un des plus gros salaires du club.

Skriniar, plus gros salaire de l’effectif ?