Mercato - PSG : Simeone sur le point de recruter un attaquant de Pochettino ? La réponse !

Alors qu’un retour en Espagne se dessinerait à en croire la presse espagnole, Pablo Sarabia ne devrait pas quitter le PSG pour l’Atletico de Madrid en l’état en raison de l’absence de discussions entre les différentes parties.

En manque de temps de jeu au PSG et ce particulièrement depuis la prise de fonctions de Mauricio Pochettino en janvier dernier, Pablo Sarabia cultiverait le désir de plier bagage au cours du prochain mercato. C’est en effet la tendance dessinée par Abdellah Boulma et plus récemment Mundo Deportivo. L’Espagne serait l’option la plus probable à ce jour avec notamment une arrivée à l’Atletico de Madrid. Mais qu’en est-il vraiment de l’intérêt du club dont l’équipe première est entraînée par Diego Simeone ?

Pas de discussion avec l’Atletico pour le transfert de Sarabia