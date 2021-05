Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se ferme pour Pablo Sarabia !

Publié le 20 mai 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que le FC Séville garderait un bon souvenir de Pablo Sarabia, la question financière empêcherait un retour de l’Espagnol qui pour sa part se verrait bien quitter le PSG pour revenir en Liga.

Et si Pablo Sarabia retrouvait le FC Séville, club qu’il a connu de 2016 à. 2019 avant de signer au PSG pour 18M€ environ ? C’est une hypothèse qu’il faudrait prendre en compte si l’on en croit les informations récemment divulguées par Abdellah Boulma et Mundo Deportivo. La cause ? L’ailier du PSG songerait à un départ depuis un petit moment à présent et un retour en Liga serait une possibilité à ne surtout pas écarter, semblant être en grande partie le marché de l’Espagnol. Néanmoins, la question économique soulèverait quelques problèmes pour le club andalou.

Pablo Sarabia, trop cher pour le FC Séville ?