Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable décision prise par Simeone en cas d'échec avec Cavani ?

Publié le 30 décembre 2019 à 21h00 par J.-G.D.

À la recherche d’un avant-centre de classe mondiale, Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, ferait d’Edinson Cavani (PSG) une priorité.

Libre de tout engagement avec le PSG en juin prochain, Edinson Cavani connaît déjà sa future destination. La presse italienne dévoilait récemment un accord entre le buteur parisien et l’Atlético de Madrid, sur la base d’un contrat de trois ans. Désireux d’aller au bout de son bail dans un premier temps, l’international uruguayen aurait revu ses plans, lui qui serait enclin à partir dès le mois de janvier. Une véritable aubaine pour Diego Simeone...

Simeone prêt à claquer la porte ?